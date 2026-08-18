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Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 στην Ελλάδα ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Μετά το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, 17 Αυγούστου, στη Σίφνο

Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 στην Ελλάδα ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
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Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) ζήτησε τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων στα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που πετούν στην Ελλάδα, μετά το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, 17 Αυγούστου, στη Σίφνο.

   Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, σήμερα απεστάλη επιστολή προς τους φορείς δικαιοδοσίας της που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο τύπο ελικοπτέρου, με την οποία ζητείται να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι οπτικοί και λειτουργικοί έλεγχοι.

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   Οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, ενώ οι φορείς καλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα στην ΑΠΑ τα αποτελέσματά τους.

   Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται μία ημέρα μετά το δυστύχημα με ελικόπτερο Bell 206 στη Σίφνο και εντάσσεται στις ενέργειες της αρμόδιας εποπτικής Αρχής για τον έλεγχο των αεροσκαφών του ίδιου τύπου, που βρίσκονται σε επιχειρησιακή χρήση στη χώρα.

   Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του δυστυχήματος, αρμόδιος είναι ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

   Όπως επισημαίνεται από την ΑΠΑ, η διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος θα πραγματοποιηθεί από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ανεξάρτητα από τους ελέγχους που ζητήθηκαν από τους φορείς που χρησιμοποιούν ελικόπτερα Bell 206 στην Ελλάδα.

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