Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας από το βράδυ της Τετάρτης σε τμήμα του Περιφερειακού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορεία προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα), από τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και στη συνέχεια με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).

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Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.