Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς καλημέρισαν τη νέα σεζόν στο ΟΡΕΝ με χιούμορ: «Πού είσαι, αηδόνι;»

Ο Μάνος Νιφλής μαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά είπαν την πρώτη καλημέρα της νέας σεζόν στο OPEN, μέσω της εκπομπής “Ώρα Ελλάδος”. Αφότου ο Παναγιώτης Στάθης αποχώρησε από την εκπομπή ο δημοσιογράφος πήρε την θέση του δίπλα στον Γιάννη Κολοκυθά, με τους δυο τους να δίνουν καθημερινά ραντεβού ακριβώς στις 6.

“Καλημέρα, καλώς ήρθαμε!” είπε ο Γιάννης Κολοκυθάς και σχολίασε με χιούμορ απευθυνόμενος στον Μάνο Νιφλή: “Πού είσαι, αηδόνι;”. “Καλώς σας βρήκαμε! Ένα μικρό διάλειμμα έκανα, πετάχτηκα σε μια δουλειά και ξαναήρθα!”, είπε με την σειρά του ο Μάνος Νιφλής.

“Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να έχουμε! Στο ραδιόφωνο ξεκινήσαμε κανονικά την περασμένη εβδομάδα, είπαμε «καλό χειμώνα». 25 Αυγούστου σήμερα”, συμπλήρωσε ο Γιάννης Κολοκυθάς ξεκινώντας στη συνέχεια κανονικά την ροή της εκπομπής “Ώρα Ελλάδος”.