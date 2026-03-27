Λιάγκας για Κεφαλογιάννη: «4,5 χρονών παιδάκια θα πουν στο δικαστήριο με ποιον περνούν καλύτερα;»

Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/3) στην εκπομπή «Το Πρωινό» σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνου Μάτσα. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σχολίασε τις νέες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την επιμέλεια των δύο παιδιών του πρώην ζευγαριού.

Κατά τη διάρκεια της αναφοράς του, ο δημοσιογράφος εξέφρασε τη δική του οπτική για την τροπή που έχει πάρει η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην πολιτικό και τον μουσικοσυνθέτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τόνισε την κρισιμότητα των στιγμών για την οικογένεια, εστιάζοντας στην προστασία των ανήλικων τέκνων τους.

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Λιάγκας: Η άγνωστη ιστορία με τον Μπάμπη Λαζαρίδη – «Σηκώθηκε να με υπερασπιστεί όταν δέχθηκα επίθεση»

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας

«Το λέω ως χωρισμένος γονιός, πως η συνεπιμέλεια ήρθε στη ζωή μας για να δώσει λύσεις σε περιπτώσεις πατεράδων που οι γυναίκες είχαν κόψει πλήρως την πρόσβασή τους στα παιδιά. Η συνεπιμέλεια λέει ότι πρέπει να περνούν τα παιδιά τον ίδιο ποιοτικό χρόνο και με τη μαμά και με τον μπαμπά.

Από την άλλη, όμως, σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε τα παιδιά να γίνονται μπαλάκια. Η πιο χαζή ερώτηση που γίνεται σε ένα παιδάκι, από θείους, από παππούδες κτλ είναι “ποιον αγαπάς περισσότερο;”. Κάτι που εγώ έβλεπα όταν πήγαινα στα χωριά.

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ρωτάς ένα παιδάκι «ποιον αγαπάς περισσότερο;». Αυτό που παλιά το λέγαμε λοιπόν και θεωρητικά πέρασε και το θεωρούσαμε κουτό, καλείται να το χειριστεί ένα δικαστήριο. Δηλαδή να φωνάξουμε στο δικαστήριο παιδιά 4,5 ετών να πούνε με ποιον γονέα περνούν καλύτερα;

Αλήθεια τώρα; 4,5 χρονών παιδάκια θα κληθούν να πάρουν μία απόφαση και να πούνε στο δικαστήριο αν περνάνε καλύτερα με την κα Κεφαλογιάννη ή με τον κ. Μάτσα ώστε να αποφανθεί το δικαστήριο, με ποιον από τους δύο θα πρέπει να περνούν περισσότερο χρόνο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί η κυρία Κεφαλογιάννη χρησιμοποίησε το νόμο για να πάει στο Εφετείο και να λύσει την απόφαση του πρότερου δικαστηρίου που είχε αποφασίσει συνεπιμέλεια των δύο», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.