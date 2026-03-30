Μια απρόσμενη ανακοίνωση έκανε το πρωί της Δευτέρας, 30 Μαρτίου, η Κατερίνα Καινούργιου. Η δημοφιλής παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα», η οποία διανύει τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της, αποκάλυψε στους τηλεθεατές πως το πρόγραμμα της αποχώρησής της για την άδεια μητρότητας αλλάζει, καθώς θα χρειαστεί να σταματήσει λίγο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά σχεδιάσει.

Παρόλο που η αρχική ημερομηνία για το τελευταίο «αντίο» πριν τη γέννα ήταν η Παρασκευή 3 Απριλίου, η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε πως η Τρίτη 31 Μαρτίου θα είναι τελικά η τελευταία ημέρα που θα βρίσκεται στο πλατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς η κούραση της εγκυμοσύνης, σε συνδυασμό με μια έντονη αλλεργική ρινίτιδα που την ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες, καθιστούν αναγκαία την ξεκούρασή της στο σπίτι.

«Από την Τετάρτη θα κάτσω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ. Επειδή είναι το πρώτο παιδάκι, θέλω να προετοιμαστώ και να μάθω κάποια πράγματα. Δεν θέλω δώρα, το μόνο που ζητώ είναι η θετική σας ενέργεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Ο αντικαταστάτης και η συνέχεια της εκπομπής

Η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί την περίοδο του Πάσχα. Όσο για την επιστροφή της στα τηλεοπτικά καθήκοντα, η ίδια έχει εκφράσει την επιθυμία να επανέλθει στο πόστο της μετά τη Eurovision, με πιθανή ημερομηνία τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Παρά την απουσία της κεντρικής παρουσιάστριας, η εκπομπή «Super Κατερίνα» θα συνεχίσει κανονικά τη μετάδοσή της στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τιμόνι της παρουσίασης θα βρίσκεται ο στενός συνεργάτης της, Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος μαζί με την υπόλοιπη δημοσιογραφική ομάδα θα κρατά συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό μέχρι την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου.