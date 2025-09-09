Το πρώτο τρέιλερ για το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» είδε το φως της δημοσιότητας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εποχής για την εμβληματική ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1. Η Άννα Λιβαθυνού και ο Παναγιώτης Στάθης είναι το δίδυμο που παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Γιώργο Παπαδάκη, συνεχίζοντας ένα από τα ισχυρότερα τηλεοπτικά brand names του σταθμού.

Η εκπομπή, που θα διανύσει φέτος την 35η τηλεοπτική της σεζόν, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το πρώτο τρέιλερ, αν και δεν αποκαλύπτει τα πάντα, δίνει το στίγμα της νέας εκπομπής.

Σύμφωνα με τον σταθμό, το νέο «Καλημέρα Ελλάδα» έρχεται «να δώσει το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας και να αναδείξει κάθε πλευρά της ειδησεογραφίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας».

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα έχει ξεκινήσει, με το τηλεοπτικό κοινό να αναμένει με ενδιαφέρον τη συνέχεια μιας εκπομπής-σταθμού για την ελληνική τηλεόραση.

