Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Είναι και κάποιες πρακτικές συναδέλφων που θυμίζουν άλλες εποχές»

Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αφορμή όσα διαδραματίστηκαν γύρω από την προγραμματισμένη εμφάνιση του αγροτοσυνδικαλιστή κ. Ανεστίδη. Ο έμπειρος δημοσιογράφος, απαντώντας στα μηνύματα και τα παράπονα των τηλεθεατών, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα ορισμένοι συνάδελφοί του.

Ειδικότερα, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκανε λόγο για συμπεριφορές που παραπέμπουν σε ξεπερασμένες εποχές, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για δεοντολογικά ζητήματα στον κλάδο.

Ο παρουσιαστής προχώρησε σε διευκρινίσεις για το παρασκήνιο της υπόθεσης, εμφανώς ενοχλημένος από την τροπή που πήραν τα πράγματα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ενώ υπήρχε ρητή συμφωνία για την ώρα εμφάνισης του κ. Ανεστίδη, η παρουσία του συνδικαλιστή σε άλλα μέσα ενημέρωσης ανέτρεψε τον προγραμματισμό.

«Αυτά τα πράγματα για εμάς που μεγαλώσαμε με αυτά εδώ δεν είναι ωραία. Παλαιότερα τα καταδικάζαμε και δεν θα τα κάνουμε κιόλας», σημείωσε με έμφαση ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι η φιλοξενία του κ. Ανεστίδη θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σε μια χρονική στιγμή που θα διασφαλίσει τη διεξαγωγή ενός ολοκληρωμένου διαλόγου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: