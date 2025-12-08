Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Συγκινημένος για την Άννα Κανδαράκη – «Όταν το είδα, έκλαψα»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη μετέφεραν μέσω του MEGA τις θερμότερες ευχές τους στην Άννα Κανδαράκη, η οποία συγκλόνισε με την εξομολόγηση για τη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο. Η γνωστή ψυχολόγος πάλεψε για δεύτερη φορά με τον καρκίνο στο αίμα.

Ειδικότερα, η Άννα Κανδαράκη, μια γυναίκα που εδώ και χρόνια προσφέρει στήριξη στο κοινό μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις και τον επιστημονικό της λόγο, συγκλόνισε την κοινή γνώμη όταν μέσω βίντεο στα social media αποκάλυψε πως δίνει για δεύτερη φορά μάχη με τον καρκίνο.

Οι ευχές των δύο παρουσιαστών

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, μιλώντας για την περιπέτεια της Άννας Κανδαράκη, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει η ψυχολόγος, τονίζοντας τη γενναιότητα και τη δύναμη ψυχής της να δημοσιοποιήσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

«Να πω μια καλημέρα και ένα μεγάλο μπράβο στην Άννα την Κανδαράκη και το λέω σε αυτή την ενότητα, γιατί η Άννα είναι συνήθως εδώ καλεσμένη, που βρήκε το θάρρος και μοιράστηκε την προσωπική της περιπέτεια», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος πρόσθεσε: «Για όσους δεν το έχετε δει, θα το ετοιμάσουμε το βίντεο. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Δεν σε πήρα τηλέφωνο, αλλά όταν το είδα παιδιά, έκλαψα. Πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ η Άννα».

«Τώρα που το ξεπέρασε και τη δεύτερη φορά, τώρα ας πούμε το ανακοίνωσε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, Άννα μου περαστικά σου, σ’ αγαπάμε όλοι, το ξέρεις πάρα πολύ. Σιδερένια να είσαι και… δεν ξέρω… είσαι μάθημα ζωής πραγματικά», είπε επίσης ο δημοσιογράφος του MEGA.

