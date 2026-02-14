Ιωάννα Μαλέσκου: Έβαλε τα κλάματα on air με τις ευχές της κόρες της για τα γενέθλιά της – “Με γονατίσατε”

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου έχει τα γενέθλιά της και έκλεισε τα 37, με την κόρη της να της κάνει την πιο όμορφη έκπληξη. Ειδικότερα, αφότου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το υπόλοιπο πάνελ της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” έδωσαν στην παρουσιάστρια μία εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων και τριαντάφυλλα, προβλήθηκε ένα βίντεο με ευχές από αγαπημένα της πρόσωπα.

Μεταξύ άλλων η κόρη της θέλησε με τον δικό της τρόπο να ευχηθεί στην Ιωάννα Μαλέσκου κι έτσι παράλληλα με την προβολή κοινών φωτογραφιών τους ακούστηκε να της λέει “Σε αγαπώ μαμά! Χρόνια πολλά μαμά”. Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ιωάννα Μαλέσκου συγκινήθηκε πολύ και δάκρυσε on air, αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Τώρα με γονατίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάω από αντίστροφα. Ξεκινάω από το Μαριλιάκι μου, που χθες ήταν η πρώτη έκπληξη, που έσβησαν τη μικρή τουρτίτσα με το κεράκι και έχει καταλάβει ότι σήμερα κάνουμε πάρτι και ότι η μαμά γιορτάζει και κάπως το έχει ταυτίσει ότι είναι δικά της τα γενέθλια… Αλλά δεν θα της το χαλάσω. Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους ανθρώπους που είδατε στο βίντεο είναι δικοί μου άνθρωποι. Και νιώθω ευγνώμων που μεγαλώνω, που είμαι υγιής και που έχω όλους εσάς κοντά μου και μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ”.

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, πάντοτε φροντίζει να περνά τον περισσότερο χρόνο της με την οικογένειά της και ειδικότερα την κόρη της, η οποία αποτελεί τα πάντα για εκείνη.

Μεταξύ άλλων σε παλαιότερη συνέντευξή της η Ιωάννα Μαλέσκου είχε αναφέρει: “Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω άλλο παιδί. Αν κάποια στιγμή έρθει, καλοδεχούμενο, αλλά νομίζω ότι έχω “κλείσει” με το ανθρωπάκι μου. Είχα πάντα αυτή την ανάγκη που δεν μπορούσα να την ερμηνεύσω, να κάνω οικογένεια. Πρέπει όμως να έρθει στη ζωή σου το σωστό timing και ο κατάλληλος άνθρωπος εντέλει. Δεν ονειρευόμουν να κάνω πολλά παιδιά, ήθελα να γίνω μανούλα και να δώσω όλη αυτή την αγάπη που έχω και πιθανώς δεν πήρα στον βαθμό που θα ήθελα σε όλες τις φάσεις της ζωής μου”.