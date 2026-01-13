Φαίη Σκορδά: «Έμαθα κάτι για την Ιωάννα Μαλέσκου εχθές, μίλησα με υψηλόβαθμα στελέχη»

Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» στις φήμες που θέλουν την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να βρίσκονται σε ρήξη. Η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, μεταφέροντας το ρεπορτάζ της μετά από επικοινωνία με υψηλόβαθμα στελέχη.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως η διοίκηση του Open στηρίζει απόλυτα και τους δύο συνεργάτες της εκπομπής, διαψεύδοντας τα σενάρια περί εσωτερικών προβλημάτων και μετέφερε το επίσημο κλίμα του σταθμού, τονίζοντας πως δεν τίθεται θέμα επιλογής ανάμεσα στους δύο.

Όλα όσα είπε η Φαίη Σκορδά

«Έμαθα κάτι για την Ιωάννα Μαλέσκου χθες, μίλησα με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού και αυτό είναι η θέση της διοίκησης του Open. Μου είπαν ό,τι μπορώ να το μεταφέρω», είπε αρχικά η παρουσίαστρια.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Σχετικά με τον Λάμπρο και την Ιωάννα και όλα αυτά που έχουν ακουστεί για του χρόνου κλπ… Από τη στιγμή που είναι μία επιλογή του καναλιού και η Ιωάννα, για να παρουσιάσει αυτό το δίδυμο την εκπομπή, τους στηρίζουν και τους δύο με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η θέση του καναλιού».

«Το ότι τον Λάμπρο τον θέλουν και ότι ο Λάμπρος θα συνεχίσει του χρόνου είναι δεδομένο. Το πρόβλημα δεν είναι ο Λάμπρος, το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που επιλέγεις έναν άνθρωπο, φέρεσαι και σε αυτόν τον άνθρωπο σωστά μέχρι να τελειώσει, μέχρι να μην τον θέλεις. Και αυτό δεν έγινε. Δεν τήρησαν όλοι αυτή την πρακτική, του ισότιμου, ο καθένας για τους λόγους του, χωρίς να φταίει ο Λάμπρος», τόνισε η Φαίη Σκορδά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: