Η μεγάλη αλλαγή στις εκπομπές της ΕΡΤ, το μέλλον των συνεργατών Γκουντάρα – Κάκκαβα και το crash test Κωνσταντάρα – Παπίλα

Α.Δ.

To «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στη θέση του και αναλαμβάνει να σας ενημερώσει για τα τηλεοπτικά τεκταινόμενα.

Μία εβδομάδα πέρασε από το αιφνίδιο κόψιμο της εκπομπής των Γκουντάρα – Κάκκαβα στο OPEN και το σκηνικό δεν έχει ξεκαθαρίσει γύρω από το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με τους συνεργάτες της εκπομπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Γρηγόρης Γκουντάρας, όσο και η Χρύσλα Γεωργακοπούλου παραμένουν κανονικά στο δυναμικό της εταιρίας παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη, καθώς δεσμεύονται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα υπάρχουν άτομα από την ομάδα που επέλεξαν να αποχωρήσουν και να αναζητήσουν αλλού δουλειά, ενώ, σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται τρεις συνεργάτες της εκπομπής.

Πρόκειται για την αρχισυντάκτρια του «Εδώ TV», Ιωάννα Κομμάτα, τον Σωτήρη Καραμίντζα και τον Στάθη Πουρουτίδη που αυτή την εβδομάδα βρίσκονται σε άδεια και την Παρασκευή θα ενημερωθούν σχετικά με το μέλλον τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοπός της εταιρίας παραγωγής και του σταθμού είναι όσοι μείνουν να απορροφηθούν σε άλλες εκπομπές, όπως το «J2US» και η εκπομπή του Θανάση Πάτρα, για να μη μείνουν χωρίς δουλειά, λίγο πριν το φινάλε της σεζόν.

O Kανάκης εκτοπίζει τον Κουσουλό

Σε μία περίεργη ομολογουμένως αλλαγή προγράμματος προχώρησε ο ΑΝΤ1 γι’ αύριο (01.04) και δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο.

Η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα Αποκαλύψεων», δεν θα μεταδοθεί αυτή την εβδομάδα παραχωρώντας τη θέση της στο ζωντανό «Βινύλιο» του Αντώνη Κανάκη που τον τελευταίο μήνα προβάλλεται κάθε Πέμπτη βράδυ στη θέση του «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου.

Ωτσόσο, αυτή την εβδομάδα η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά τις φήμες για δημιουργία νέου κόμματος στον Νίκο Χατζηνικολάου που θα μεταδοθεί το βράδυ της Πέμπτης (02.04) ανατρέπει τα δεδομένα μεταφέροντας το Βινύλιο στη θέση του Πέτρου Κουσουλού.

Τις επόμενες ημέρες θα σας έχω περισσότερο παρασκήνιο γύρω από το μέλλον της συνεργασίας του Αντώνη Κανάκη με τον σταθμό του Αμαρουσίου και τα κανάλια που πολιορκούν την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η μεγάλη αλλαγή στις εκπομπές της ΕΡΤ

Μία καινοτομία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο διάστημα για τις εκπομπές της Δημόσιας Τηλεόρασης που προσπαθεί να μαζέψει έσοδα από τη διαφημιστική πιάτσα.

Πιο συγκεκριμένα τα στελέχη της Αγίας Παρασκευής εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της τοποθέτησης προϊόντων σε όλες τις ψυχαγωγικές εκπομπές, κάτι που γίνεται στα ιδιωτικά κανάλια και απαγορευόταν στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό η τοποθέτηση διαφημιστικών προϊόντων θα γίνεται διακριτικά στα προγράμματα της ΕΡΤ, χωρίς να υπάρχει παρουσίαση, αλλά με διακριτικά πλάνα, ενώ στις μαγειρικές στήλες θα φαίνονται κανονικά οι επωνυμίες που μέχρι τώρα απαγορευόταν ακόμα και να ειπωθούν οι μάρκες, άσχετα με το αν μία εταιρία ήταν χορηγός ή όχι.

Crash test για Κωνσταντάρα – Παπίλα

Κι επιστρέφω στο κανάλι της Παιανίας καθώς μόνο σαν crash test ερμηνεύεται από τους ανθρώπους της αγοράς η σημερινή συνύπαρξη του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ελίνας Παπίλα στην έκτακτη εκπομπή του σταθμού για το θάνατο της Μαρινέλλας.

Είναι γεγονός ότι την ερχόμενη σεζόν θα γίνουν σαρωτικές αλλαγές, κυρίως στο κομμάτι της ψυχαγωγίας με στόχο να ανέβουν τα ποσοστά τηλεθέασης του σταθμού.

Ένα σενάριο που διακινείται έντονα είναι η ανάληψη της ζώνης του Σαββατοκύριακου από την εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη και το σημερινό «πάντρεμα» των δύο παρουσιαστών θεωρήθηκε ένα καλό ζωντανό δοκιμαστικό που άφησε μόνο θετικές εντυπώσεις στα στελέχη.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!