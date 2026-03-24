Τέλος Γκουντάρας – Κάκκαβα από το OPEN, «μαύρα» σύννεφα για το «Real View», προβληματισμός στον ΑΝΤ1 για τη Ζέτα

Α.Δ.

To «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στη θέση του και αναλαμβάνει να σας ενημερώσει για τα τηλεοπτικά τεκταινόμενα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (24.03) έγινε γνωστό ότι η εκπομπή του Γρηγόρη Γκουντάρα και της Ναταλί Κάκκαβα έριξε πρόωρα αυλαία και μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν το τελευταίο, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στους παρουσιαστές να αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό που τους παρακολουθούσε.

Από νωρίς το πρωί υπήρχε η πληροφορία ότι σήμερα θα γινόταν μία μεγάλη σύσκεψη στο σταθμό με αντικείμενο την κακή πορεία της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης. Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η εκπομπή έφτασε κοντά στο τέλος, ωστόσο, τώρα η κατάσταση ήταν χωρίς επιστροφή.

Μετά τις διοικητικές αλλαγές που έγιναν στο σταθμό αποφασίστηκε ότι όποια εκπομπή δεν κάνει τουλάχιστον 4% μέσο όρο, δεν θα έχει θέση στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού της Παιανίας.

Έτσι, το μεσημέρι της Τρίτης ανακοινώθηκε στους παρουσιαστές από τον Θέμη Μάλλη ότι η εκπομπή δεν συνεχίζει και μάλιστα από αυτό το Σαββατοκύριακο στη θέση τους θα παίζουν εμπορικές τοποθετήσεις και επαναλήψεις.

Τα στελέχη του OPEN έκριναν από κοινού με την εταιρία παραγωγής ότι η εκπομπή δεν τους συμφέρει οικονομικά και μετά την κακή πορεία του «J2US» στους πίνακες τηλεθέασης προσπαθούν να μαζέψουν απ’ όπου μπορούν.

Την ίδια ώρα το δίδυμο των παρουσιαστών διατηρεί καλές σχέσεις με την εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη και με το OPEN και θα συζητήσουν για άλλο project που θα αφορά την επόμενη σεζόν.

«Μαύρα» σύννεφα στο «Real View»

Στα ραντάρ των υπευθύνων του σταθμού της Παιανίας παραμένει και το «Real View», καθώς μετά την αλλαγή ώρας και τη μετακόμιση στη μεσημεριανή ζώνη τα νούμερα τηλεθέασης παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, ρίχνοντας το μέσο όρο του σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκπομπή να ρίξει οριστική αυλαία τη Μεγάλη Εβδομάδα, χωρίς, όμως, να αποκλείεται και το ενδεχόμενο του ξαφνικού θανάτου, όπως συνέβη και με τους Γκουντάρα – Κάκκαβα.

Tο φυσάνε και δεν κρυώνει με τη Ζέτα

Προβληματισμός επικρατεί στον ΑΝΤ1 μετά τα μονοψήφια που σημείωσε η Ζέτα Μακρυπούλια στην πρεμιέρα της το προηγούμενο Σάββατο (21.03).

Αναμφισβήτητα πρόκειται για μία εκπομπή κόσμημα για την ελληνική τηλεόραση που αξίζει να υπάρχει, όμως, έπεσε θύμα του κακού προγραμματισμού του σταθμού του Αμαρουσίου. Είναι γεγονός ότι το βράδυ του Σαββάτου ο τηλεθεατής θέλει να δει κάτι που θα τον κάνει να χαμογελάσει και να ξεχαστεί από την καθημερινότητα.

Έτσι προτίμησε να δει τον οδοστρωτήρα Μάρκο Σεφερλή, γυρνώντας την πλάτη του στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Αν η εκπομπή προβαλλόταν βράδυ Κυριακής που έχει άλλο τηλεοπτικό κοινό σίγουρα θα είχε καλύτερη τύχη.

Στο δια ταύτα, αν τα νούμερα δεν ανέβουν τις επόμενες εβδομάδες, εκτός από διοικητικές αλλαγές θεωρείται δεδομένη και η αποχώρηση της Ζέτας Μακρυπούλια μετά από 10 χρόνια, καθώς η παρουσιάστρια είναι ήδη πληγωμένη με την αλλαγή ώρας του «Ρουκ Ζουκ».

Έτσι αν δεν υπάρξουν συγκλονιστικές αλλαγές η Ζέτα Μακρυπούλια θα κουνήσει μαντήλι στον ΑΝΤ1.

Αυτά για σήμερα.