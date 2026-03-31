Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα – Ράγισαν καρδιές οι επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την «ιέρεια» του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια το περασμένο Σάββατο 28/3, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια κληρονομιά.

Η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, που έγραψε μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:00.

Αν και η ίδια η Μαρινέλλα είχε δηλώσει πως δεν ήθελε επικήδειους, μετά την εξόδιο ακολουθία εκφώνησε επικήδειο η Χαρούλα Αλεξίου με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή, ενώ ακολούθησε ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα κι αυτός με άκρως συγκινητικά λόγια.

Πάροντες καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής ήταν η μοναχοκόρη της Τζωρτίνα, τα εγγόνια της Μελίνα και Δημήτρης, η αδελφή της, καθώς και άλλοι συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι.

Συντετριμμένοι οι συγγενείς της Μαρινέλλας:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Η Χάρις Αλεξίου

Θα ακολουθήσει η ταφή της σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η οικογένειά της είχε ενημερώσεις πως αντί στεφάνων επιθυμία της είναι να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

Κηδεία Μαρινέλλας: Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

Νωρίτερα, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, όπου είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της για πέντε ώρες.

Επίσης, από νωρίς η Μητρόπολη είχε κατακλυστεί από στεφάνια που είχαν στείλει και επιφανείς ιδιώτες εις μνήμην της Μαρινέλλας.

Η στιγμή που φτάνει η σορός της Μαρινέλλας στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου:

Η μονοχακόρη της, Τζωρτίνα, ράκος, έφτασε από νωρίς ντυμένη στα μαύρα, φορώντας μαύρα γυαλιά και συνοδευόμενη από τα παιδιά της και στενούς συγγενείς. Όλοι τους με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς συγκινημένοι.

Με το που έφτασε το φέρετρο, το πλήθος κόσμου που είναι συγκεντρωμένο στην πλατεία ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Η κόρη και η εγγονή της έξω από το παρεκκλήσι:

Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος, που την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της, αποτίουν φόρο τιμής στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, που τόλμησε και μεγαλούργησε.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι τόνιζαν τη μεγάλη προσφορά, τη μοναδική φωνή και την πληθωρική παρουσία της Μαρινέλλας στη σκηνή και τον κινηματογράφο, που συντροφεύει με τα αξέχαστα τραγούδια της.

Τη μεγάλη προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι υπογράμμισαν και γνωστές προσωπικότητες και τραγουδιστές, που επίσης από νωρίς άρχισαν να καταφθάνουν για να προσκυνήσουν και να καταλάβουν θέση στη Μητρόπολη για την εξόδιο λειτουργία.

Η αξιομνημόνευτη καλλιτέχνιδα, που για πάνω από έξι δεκαετίες σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με τη φωνή και την ερμηνεία της έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη περίοδο υγείας, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επί σκηνής, στο Ηρώδειο, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.