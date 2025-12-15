Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» στις σοβαρές καταγγελίες που φέρονται να βαραίνουν γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση τουλάχιστον δύο ατόμων.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως γνώριζε το ρεπορτάζ από τον Σεπτέμβριο, τονίζοντας πως η υπόθεση αυτή αναμένεται να λάβει μεγάλες διαστάσεις και να εμπλέξει πολλά πρόσωπα.

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας

«Στο φως της δημοσιότητας αναμένεται να βγει σύντομα το όνομα πασίγνωστου τραγουδιστή, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση. Είναι πολύ μεγάλο όνομα και είναι ένα όνομα που γενικότερα, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, απ’ τα πρώτα ονόματα, έχει και εκτόπισμα γενικότερο, ευρύτερο στον χώρο της showbiz. Και είναι απ’ τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες.

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες, εγώ το ήξερα από τον Σεπτέμβριο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι ένας, είναι παραπάνω από ένας, είναι τουλάχιστον δύο. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν σήμερα εγώ. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή προς αυτούς. Είναι άντρες. Λοιπόν… και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Απλώς οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους.

Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι, μετά την καταγγελία που θα γίνει πιθανόν εντός της βδομάδας, δεν το ξέρω αυτό, θα βγάλει και μάρτυρες που να πιστοποιήσουν το γεγονός. Προσέξτε, δεν ξέρω αν οι μάρτυρες είναι αυτόπτες μάρτυρες ή είναι μάρτυρες που έμαθαν από πρώτο χέρι τα όσα θα καταγγελθούν εναντίον του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Θα σας δώσουμε κι άλλες πληροφορίες στην πορεία της εκπομπής όταν ανοίξουμε το θέμα και έχει και πολλές πληροφορίες η Γιώτα Κηπουρού.

Θέλω όμως από τώρα, επειδή με την ιστορία αυτή θα ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων, θα εμπλακούν πολλά πρόσωπα μέσα, θα αναγκαστούν να ανοίξουν στόματα για το τι συμβαίνει τη νύχτα, μέσα στα καμαρίνια, όταν τελειώνει το πρώτο πρόγραμμα, μεταξύ πρώτου προγράμματος και δεύτερου προγράμματος, τι συμβαίνει όταν τελειώνει το πρόγραμμα πέντε έξι το πρωί και λέμε ξέρω ‘γω να μείνουμε λίγο παραπάνω…

Αν είναι αλήθεια όλα αυτά… Διότι, ένα πράγμα θα πω.. ξεκάθαρα είμαστε όλοι με τα θύματα. Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος να μην είναι με το θύμα. Το θέμα είναι και εύχομαι, και εύχομαι, και εύχομαι, το θύμα να είναι οι καταγγέλλοντες και να μην είναι ο καταγγελλόμενος.

Δεν είναι σίγουρο αυτό που προαναγγέλθηκε, και είναι απορίας άξιον πώς προαναγγέλλεται μία κατηγορία, δηλαδή ξαφνικά προαναγγέλλουμε ότι μες στη βδομάδα, ή Τετάρτη ή Πέμπτη, δηλαδή αυτό δεν το ‘χω ξανακούσει, θα γίνει μια μήνυση, μπορεί να μην είναι μία σας είπα εγώ, μπορεί να ‘ναι δύο, για έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Προαναγγέλθηκε», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» είχε πει:

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή.

Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δεν θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι… συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο».