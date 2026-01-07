Γιώργος Λιάγκας: Εκτός του «Πρωινού» – «Υπάρχει ένα μικρό θέμα υγείας» είπε ο Τάσος Τεργιάκης

Ο Γιώργος Λιάγκας απουσιάζει σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, από το τιμόνι της εκπομπής «Το Πρωινό». Η απουσία του έγινε αμέσως αντιληπτή από τους τηλεθεατές κατά την έναρξη του προγράμματος στον ΑΝΤ1.

Ο Τάσος Τεργιάκης ανέλαβε να ενημερώσει το κοινό, εξηγώντας πως ένα μικρό θέμα υγείας κράτησε τον παρουσιαστή εκτός πλατό και καθησύχασε τους θεατές τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι παροδικό που απαιτούσε ξεκούραση.

«Να σας πω ότι ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Έχει συμβεί κάτι, όχι πολύ σοβαρό, είναι ένα μικρό θέμα υγείας. Φαντάζομαι σε λίγη ώρα θα μας τα πει και ο ίδιος και θα εξηγήσει τι έχει συμβεί», είπε χαρακτηριστικά ο Τάσος Τεργιάκης.

Οι συνεργάτες του παρουσιαστή διατήρησαν τη ροή της εκπομπής, στέλνοντας τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: