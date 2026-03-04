Φαίη Σκορδά: Επιβεβαίωσε on air για πρώτη φορά τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη (vid)

Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε για πρώτη φορά στον αέρα της εκπομπής της τον γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Αφορμή για την αποκάλυψη στάθηκε το νέο εξώφυλλο του περιοδικού HELLO! που κυκλοφόρησε με το χαρμόσυνο νέο.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε τις ευχές των συνεργατών της και μοιράστηκε με το κοινό το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη μητέρα της. Παρόλο που επιβεβαίωσε το γεγονός, τόνισε με νόημα πως δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή για να μιλήσει πιο ανοιχτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Οι σπουδές στην Ιταλία, το επάγγελμά του & ο έρωτας με την Φαίη Σκορδά

«Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ στενό κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες. Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός», είπε αρχικά ο Άρης Καβατζίκης.

Η Φαίη Σκορδά πρόσθεσε: «Πήρε η μαμά μου τηλέφωνο στο διάλειμμα και άκουγε εκεί που λέγαμε για την γαριδομακαρόνα που ετοιμάζει ο Σκαρμούτσος στη συνέχεια και της λέει: Κυρία Εύα, δεν με θέλει, δεν με έχει καλέσει».

Φ. ΣΚ.: Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!

Β.Π.: Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα.

Φ.ΣΚ.: Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Β.Π.: Ο καθένας λέει ότι θέλει. Η αρμόδια να μιλήσει είσαι εσύ, όταν είναι θα μας πεις, αν είναι και εφόσον είναι.

Φ.ΣΚ.: Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί με πολιτικό γάμο σε πολύ στενό κύκλο, χωρίς ωστόσο να έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουν την ευτυχία τους μαζί με όλους τους φίλους τους.