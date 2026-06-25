Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στη “Βάλια Κάλντα” στα Γρεβενά – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα

Πυρκαγιά στη “Βάλια Κάλντα” στα Γρεβενά – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά σε δασική έκταση, εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, στη θέση “Αβγό” στον ορεινό όγκο της “Βάλιας Κάλντα” του δήμου Γρεβενών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 Ε/Π.

Η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο μακρυά από κατοικίες και υποδομές.
Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ