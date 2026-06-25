Πυρκαγιά στη “Βάλια Κάλντα” στα Γρεβενά – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα
Πυρκαγιά σε δασική έκταση, εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, στη θέση “Αβγό” στον ορεινό όγκο της “Βάλιας Κάλντα” του δήμου Γρεβενών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 Ε/Π.
Η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο μακρυά από κατοικίες και υποδομές.
Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις