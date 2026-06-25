Πυρκαγιά στη “Βάλια Κάλντα” στα Γρεβενά – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά σε δασική έκταση, εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, στη θέση “Αβγό” στον ορεινό όγκο της “Βάλιας Κάλντα” του δήμου Γρεβενών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 Ε/Π.

Η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο μακρυά από κατοικίες και υποδομές.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.