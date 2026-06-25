Μέτσοβο: Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στη λίμνη Αώου – Πώς σώθηκαν οι 2 επιβαίνοντες

Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στο Μέτσοβο το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Ιουνίου, με τους δύο πυροσβέστες να είναι εν ζωή.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο χειριστής και ο συγκυβερνήτης που επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι καλά στην υγεία τους.

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Οι δύο άνδρες βγήκαν κατάφεραν και βγήκαν σε μια ξέρα, από όπου πήγε ασθενοφόρο να τους παραλάβει, ενώ βρίσκονταν σε καλή κατάσταση. Οι πληροφορίες αναφέρου πως τραυματίστηκαν ελαφρά και στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου μεταφέρθηκαν θα υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις.

Το ελικόπτερο μετέβαινε στην φωτιά στα Γρεβενά, στον ορεινό όγκο της “Βάλιας Κάλντα”.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα (1) ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά Ιωαννίνων

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Διασώθηκαν και τα δύο (2) μέλη του πληρώματος.

Φωτιά στα Γρεβενά

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά από τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Ιουνίου στη θέση “Αβγό” στον ορεινό όγκο της “Βάλιας Κάλντα” του δήμου Γρεβενών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 Ε/Π.

Η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο μακρυά από κατοικίες και υποδομές.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.