Το παρασκήνιο του ξαφνικού τέλους του “Buongiorno”: “Η Φαίη δεν το περίμενε” – Πώς της το ανακοίνωσαν από το Mega

Για το ξαφνικό τέλος της εκπομπής Buongiorno στο Mega με τη Φαίη Σκορδά, που ρίχνει αυλαία αύριο Παρασκευή 26/6 μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Happy Day στον Alpha η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της σχολίασαν την αιφνιδιαστική απόφαση του καναλιού να ολοκληρώσει την καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά καιρούς ακούγονται φήμες για πολλούς και για πολλά, το συγκεκριμένο τέλος όμως ήταν και αιφνιδιαστικό και εκκωφαντικό και έχει και πάρα πολλές έτσι προεκτάσεις. Εγώ θα πω ότι η Φαίη είναι κυρίως στεναχωρημένη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής, ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει, ήθελε να ξέρει και για την ίδια και για τους συνεργάτες της» ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και πρόσθεσε:

«Και η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενε, παιδιά. Ήτανε πολύ αιφνιδιαστικό και για εκείνη, δεν είχε πάρει τέτοια μηνύματα από το περιβάλλον. Με τη Φαίη μιλήσαμε ανθρώπινα. Δεν μιλήσαμε σε επίπεδο ρεπορτάζ».

«Περίμενε ότι θα της γινόταν μια μείωση αλλά όχι ότι θα σταματήσει. Το χθεσινό ήταν ένα σοκ και για την ίδια και για τους συνεργάτες της. Ήταν ένα ραντεβού που την κάλεσαν, της είπαν “ευχαριστούμε πάρα πολύ”, δεν είχαν κάτι να της προσάψουν αλλά ότι αυτή τη στιγμή το κανάλι δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά άλλη ζωντανή εκπομπή. Δεν της δόθηκε περιθώριο να απαντήσει, ούτε της έγινε κάποια αντιπρόταση», σχολίασε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Επειδή χθες μίλησα με τη Φαίη, μες στη γλύκα και στην ψυχραιμία που τη διακρίνουν, ήταν σοκαρισμένη. Δεν το είχε πιστέψει, δεν είχε καταλάβει από πού της ήρθε. Είναι να πάει στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. 15 μέρες πριν τους ανακοινώνουν ότι θα τελειώσουν μια βδομάδα νωρίτερα και χθες ότι τελειώνουν οριστικά», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.