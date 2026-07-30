«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Μην χάσετε το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο του 2ου κύκλου – Απόψε στον ΑΝΤ1

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ολοκληρώνει την καλύτερη ελληνική αστυνομική σειρά (2019) όλων των εποχών. Το 8ο και τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου είναι απλά συγκλονιστικό. Η επιτυχία του Έτερος Εγώ ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα.

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Όπως αποδεικνύεται η Μαριάννα δούλευε για την οργάνωση. Ο Σιμόπουλος οδηγείται στα κεντρικά της Αστυνομίας. Οι απαντήσεις έρχονται για την υπόθεση. Άραγε, με τα 3 πακέτα είναι όλοι ασφαλείς; Οι υπεύθυνοι γνώριζαν την ύπαρξη κάποιου άλλου προσώπου;

Τελικά ποια ήταν η σχέση ανάμεσα σε Βανόρτα και Ελένη; To σίγουρο είναι ότι η οργάνωση που ασχολείται με την πορνεία, χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο για να φέρνει με νόμιμο τρόπο νέες κοπέλες στη χώρα. Είναι η στιγμή που ο Περικλής Αθανασίου (Λάζαρος Γεωργακόπουλος) λυγίζει, βλέποντας τις φωτογραφίες…

Ο Σωτήρης επισκέπτεται ξανά τα κεντρικά της Αστυνομίας (το σκεπτικό θυμίζει και The Dark Knight). Η έφοδος της Ομάδας της Αστυνομίας είναι τόσο συναρπαστική που είναι σαν να βλέπετε ξένη σειρά. Τρομερά καλογυρισμένη (είμαι μεγάλος φαν του Τσαφούλια). Τα σκηνικά είναι εμπνευσμένα και από τον πρώτο Εξολοθρευτή (και άλλες ταινίες).

Το τέλος της ιστορίας πλησιάζει. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Τάσος Νούσιας και ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είναι απλά κορυφαίοι στις ερμηνείες τους. Ο Μάνος Βακούσης και ο Πέτρος Λαγούτης δεν χρειάζονται συστάσεις. Ο Δημήτρης Καπετανάκος (ο Μασάτος) περιμένει τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από όλα όσα συμβαίνουν.

Στις τελευταίες σκηνές, στο νοσοκομείο και στο σπίτι του Λαΐνη θα τρέξουν όλα τα δάκρυα…