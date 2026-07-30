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Φωτιά στον Βαθύ Καλύμνου – Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, λαμβάνει διαστάσεις το μέτωπο (εικόνες)

Καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά στον Βαθύ Καλύμνου – Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, λαμβάνει διαστάσεις το μέτωπο (εικόνες)
ΠΗΓΗ: Emergency Alert Viber
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:06

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) μετά από φωτιά στον Βαθύ Καλύμνου που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει βόρεια της πόλης της Καλύμνου.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κάλυμνο, επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον ΕΘ. Π.Σ. Καλύμνου και 1 Ε/Π.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Εικόνα της φωτιάς από το Βοτσάνι/ ΠΗΓΗ: Emergency Alert Viber

Σε λίγο περισσότερα…

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