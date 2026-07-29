Πάνω από 200 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες στη νότια Κρήτη

Πάνω από 200 μετανάστες, συνολικά 234, περισυνελέγησαν από το Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου, σε επιχείρηση διάσωσης που εξελίχθηκε από το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 29 Ιουλίου.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές ανοικτά των Καλών Λιμένων, της Γαύδου και της Ιεράπετρας, ενώ όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμένες της Κρήτης και της Γαύδου.

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Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Αγίας Γαλήνης, Κόκκινου Πύργου και Καλών Λιμένων για λέμβο που βρισκόταν περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε 38 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Λίγες ώρες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενεργοποιήθηκε νέα επιχείρηση μετά από πληροφορίες για δύο λέμβους σε δυσχερή θέση νότια της Γαύδου.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο περισυνέλεξε συνολικά 97 αλλοδαπούς. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά. Για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Παράλληλα, ακόμη μία λέμβος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Τρυπητής Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχε το ιδιωτικό σκάφος «ΕΛΕΝΗ», στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Η λέμβος με τους 36 αλλοδαπούς συνοδεύτηκε με ασφάλεια έως το λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Οι επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο νησί, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει επίσης το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

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Το τέταρτο περιστατικό καταγράφηκε περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όπου ζητήθηκε συνδρομή για ακόμη μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε το σκάφος και περισυνέλεξε 63 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Για το συγκεκριμένο περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.