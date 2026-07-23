Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής
Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της
Οριοθετήθηκε μετά και την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας στο Δήμο Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
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