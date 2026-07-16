«Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές» – Το συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο απόψε στον ΑΝΤ1

του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Η Λογική του Αλόγου. Οι αστυνομικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο. Αυτή τη φορά βρίσκονται πολύ κοντά στη σύλληψη του δράστη.

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Δεν υπάρχουν πολλά σχόλια για την εξαιρετική σειρά «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές» του Σωτήρη Τσαφούλια.

Ότι λέμε καταγράφεται και ο Δημήτρης (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης) από το προηγούμενο επεισόδιο άκουσε κάτι που τον έβαλε σε σκέψεις. Άλλαξε τον τρόπο σκέψης του. Ο Απόστολος με τον Παντελή βρίσκονται ήδη στην Κρήτη και περιμένουν την άφιξη του πλοίου. Η επιχείρηση της Αστυνομίας και των Ειδικών Δυνάμεων είναι μια καλογυρισμένη σκηνή που σπάνια βλέπουμε σε ελληνικές παραγωγές.

Όλα είναι έτοιμα και για την ομιλία του Μινώταυρου. Το μυστήριο οδεύει προς τη λύση του. Είστε έτοιμοι;

Oι τελευταίοι διάλογοι θυμίζουν και λίγο Seven. Παντελής ως Brad και ο…

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι ο δημιουργός Σωτήρης Τσαφούλιας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία. Αν θυμάστε και την ταινία Έτερος Εγώ. Μπορεί να έχει βιώσει και ο ίδιος προσωπικές καταστάσεις. Κάποιους μας αγγίζει.

Σύμφωνα πάντα και με τον προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Απόστολο Μπαλασόπουλο (Μάνος Βακούσης) η ζωή είναι παράξενη, αλλά είναι όμορφη. Το μόνο άσχημο στη ζωή είναι ότι είναι λίγη και περνά γρήγορα. Ζήστε το παρόν!

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Avengers – Ο Σωτήρης μας προετοιμάζει για αυτό που έρχεται…