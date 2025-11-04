Ένταση στο «Real View»: Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε on air μετά από λεκτική αντιπαράθεση με τη Σοφία Μουτίδου

Έντονη στιγμή σημειώθηκε στο πλατό της εκπομπής «Real View» το βράδυ της Τρίτης (04.11.2025), όταν ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε αιφνιδιαστικά, αφήνοντας άφωνες τις παρουσιάστριες.

Ο γνωστός ηθοποιός, καλεσμένος στην εκπομπή του Open με τις Σοφία Μουτίδου, Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη, τοποθετήθηκε για το ζήτημα της κακοποίησης στον καλλιτεχνικό χώρο, προκαλώντας αίσθηση με τα λόγια του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν ρωτήθηκε αν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με παρόμοιο περιστατικό, απάντησε:

«Θα μου πει κοπέλα ότι την παρενόχλησε κάποιος και δε θα τον δείρω;»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Σοφία Μουτίδου του είπε: «Η πολιτική σε έκανε μεγαλύτερο ψεύτη». Ο Γκλέτσος ζήτησε εξηγήσεις και παραδείγματα, ρωτώντας πού είπε ψέματα, όμως όταν δεν έλαβε απάντηση, αντέδρασε έντονα, έβγαλε το μικρόφωνό του και αποχώρησε από το πλατό.

Η αποχώρησή του προκάλεσε αμηχανία στο στούντιο, με τις παρουσιάστριες να προσπαθούν να κλείσουν το θέμα χωρίς περαιτέρω ένταση.