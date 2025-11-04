Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Ένταση στο «Real View»: Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε on air μετά από λεκτική αντιπαράθεση με τη Σοφία Μουτίδου

Ο ηθοποιός αντέδρασε έντονα σε σχόλιο της παρουσιάστριας, βγάζοντας το μικρόφωνό του και φεύγοντας από το πλατό

Ένταση στο «Real View»: Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε on air μετά από λεκτική αντιπαράθεση με τη Σοφία Μουτίδου
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:50

Έντονη στιγμή σημειώθηκε στο πλατό της εκπομπής «Real View» το βράδυ της Τρίτης (04.11.2025), όταν ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε αιφνιδιαστικά, αφήνοντας άφωνες τις παρουσιάστριες.

Ο γνωστός ηθοποιός, καλεσμένος στην εκπομπή του Open με τις Σοφία Μουτίδου, Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη, τοποθετήθηκε για το ζήτημα της κακοποίησης στον καλλιτεχνικό χώρο, προκαλώντας αίσθηση με τα λόγια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν ρωτήθηκε αν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με παρόμοιο περιστατικό, απάντησε:
«Θα μου πει κοπέλα ότι την παρενόχλησε κάποιος και δε θα τον δείρω;»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Σοφία Μουτίδου του είπε: «Η πολιτική σε έκανε μεγαλύτερο ψεύτη». Ο Γκλέτσος ζήτησε εξηγήσεις και παραδείγματα, ρωτώντας πού είπε ψέματα, όμως όταν δεν έλαβε απάντηση, αντέδρασε έντονα, έβγαλε το μικρόφωνό του και αποχώρησε από το πλατό.

Η αποχώρησή του προκάλεσε αμηχανία στο στούντιο, με τις παρουσιάστριες να προσπαθούν να κλείσουν το θέμα χωρίς περαιτέρω ένταση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός κράταγε για κάτι παραπάνω από 90 λεπτά τη νίκη αλλά δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις και έτσι η Αϊντχόφεν πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) για την League Phase του Champions League. Η πρόκριση πλέον δυσκολεύει αφάνταστα για τον Ολυμπιακό που έχει μόνο 2 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες και ακολουθεί το ματς με […]