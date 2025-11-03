«Real View»: Μουτίδου, Παπίλα, Χριστοπούλου και Καραβοκύρη έκαναν πρεμιέρα στο Οpen

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας (03.11) μέσα από τη συχνότητα του Open η εκπομπή «Real View» με παρουσιάστριες τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα και τη Δάφνη Καραβοκύρη.

Την αρχή έκανε η Σοφία Μουτίδου παρουσιάζοντας τα θέματα της ημέρας, ενώ, όπως αναφέρθηκε σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχει διαφορετική διαχειρίστρια, δίνοντας άλλο τόνο στην εκπομπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν η μέρα δύσκολη», ανέφερε η ηθοποιός. Η Δάφνη Καραβοκύρη πήρε τον λόγο παρομοιάζοντας την πρεμιέρα με «εξετάσεις τριμήνου». Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ξανά η Σοφία Μουρίδου.

«Θα θέλαμε να σας πούμε τόσο καιρό που είμαστε το Real View ακούμε πάρα πολλά πράγματα το τί είναι από κάποιους ειδικούς του χώρου, που είναι επιστήμονες πάνω σε αυτό», δήλωσε πασάροντας ένα βίντεο.