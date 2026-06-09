Μητσοτάκης: Είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά θα τιμήσουμε και τη συμμαχία με τις ΗΠΑ

Συζήτηση με την Christiane Amanpour είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης 9/6.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν o «Economist» & το iefimerida.gr, με τον πρωθυπουργό να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά θα τιμήσουμε και τη συμμαχία με τις ΗΠΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα μέλος της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης και συνδράμουμε στην στρατηγική της.

Αναπτύξαμε σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου, αναπτύξαμε στρατηγική συμμαχία με την Ινδία. Εχουμε μια ιστορική κληρονομιά. Μπορούμε να μοχλεύσουμε τον νέο μας ρόλο και να είμαστε πιο ενεργητικοί, κοιτάζοντας και την πρόοδο της χώρας» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός για να προσθέσει:

«Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που τιμούμε. Η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας για την περιοχή και υπάρχουν ευκαιρίες για την χώρα μας. Η κυριαρχία στην ενέργεια των ΗΠΑ είναι ξεκάθαρη και η Ελλάδα έχει πρόγραμμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενώ ελπίζουμε να βρούμε φυσικό αέριο στα κοιτάσματά μας».

«Λόγω γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, οι ΗΠΑ μπορούν να εξάγουν LNG στην Ευρώπη και χαίρομαι που μπορούμε να αγοράσουμε από εκεί και να προμηθεύσουμε στους γείτονες μας. Θέλουμε να είμαστε ένας παίκτης στις εξελίξεις» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.