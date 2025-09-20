Ελένη Τσολάκη: Πρεμιέρα με ενέργεια και συγκίνηση για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» (βίντεο)

Η Ελένη Τσολάκη έκανε πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 σήμερα το πρωί λέγοντας την πρώτη της «καλημέρα» στο τηλεοπτικό κοινό με τη νέα της εκπομπή, «Πρωινό Σαββατοκύριακο». Μετά από πολυετή πορεία στο Open, η παρουσιάστρια έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα της, εντασσόμενη στο δυναμικό του σταθμού.

Στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, η Ελένη Τσολάκη εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη, γεμάτη ενέργεια και αισιοδοξία, έτοιμη να ανοίξει ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για μένα φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη πρεμιέρα», είπε η παρουσιάστρια. «Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους που έχω συναντήσει εδώ, για τη μεγάλη αγκαλιά και χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντώ κι εσάς, σε έναν νέο ραντεβού, σε μια νέα εποχή, σε ένα νέο πολύ όμορφο ξεκίνημα.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 8.30 το πρωί θα πίνουμε το καφεδάκι μας παρέα και θα λέμε την πρώτη μας καλημέρα. Για μένα φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή, σημαντική πρεμιέρα. Για πρώτη φορά φέτος αγκάλιασα την κόρη μου φεύγοντας από το σπίτι, την είδα να μου χαμογελάει και πήρα όλη τη δύναμη του κόσμου. Αυτή η αγκαλιά, αυτή η δύναμη, εύχομαι να γίνουμε εμείς για εσάς. Σε κάθε άνθρωπο που μας βλέπει, που θέλει να περνάει τα Σαββατοκύριακά του με εμάς. Θέλω να είμαστε αυτή η ζεστή αγκαλιά, αυτή η παρέα που θα μοιραζόμαστε με χαμόγελο και κέφι όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και μας ενδιαφέρουν».

Στο πλατό, η Ελένη Τσολάκη καλωσόρισε την ομάδα της, Λευτέρη Κουμαντάκη, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκο Μισίρη και Πέτρο Κωστόπουλο, ξεκινώντας έτσι μια νέα, όμορφη τηλεοπτική σεζόν γεμάτη ενέργεια και αισιοδοξία.