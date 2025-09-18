Γιώργος Παυλάκης: Την Παρασκευή η κηδεία του καμέραμαν του ANT1 Δυτικής Ελλάδας

Το τελευταίο “αντίο” στον καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, Γιώργο Παυλάκη, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, θα πουν συγγενείς και φίλοι στις 10 το πρωί της Παρασκευής, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι.

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Τετάρτης, έξω από το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή. Το ρεπορτάζ αφορούσε τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου. Παρά την άμεση βοήθεια και την πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί, με την ιατρική γνωμάτευση να αναφέρει οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο στενός του συνεργάτης και φίλος Κωνσταντίνος Φλαμής περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές:

«Με τον Γιώργο ήμασταν μαζί 17 χρόνια. Έφυγε στα χέρια μου και πάνω στο ρεπορτάζ. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, συνεπής και έντιμος. Είχε πάει σε αποστολές στην Κορέα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στις αναταραχές στην Αλβανία. Ήταν μάχιμος. Στον ΑΝΤ1 βρισκόταν από το 1993, από τα πρώτα στελέχη του σταθμού».

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο των ΜΜΕ για τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την ανθρωπιά του. Διέμενε στο Μεσολόγγι, αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά, μία κόρη 20 ετών φοιτήτρια και έναν γιο που φοιτά στη Γ’ Λυκείου.

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του σκόρπισε θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, καθώς ο Γιώργος Παυλάκης υπηρέτησε με αφοσίωση τη δουλειά του για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.