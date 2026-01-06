Ελένη Τσολάκη: Ο κύβος ερρίφθη – Τέλος το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Ο κύβος ερρίφθη για την Ελένη Τσολάκη και οι εξελίξεις είναι αρκετά δυσάρεστες καθώς μετά από μία πολύ σύντομη παρουσία στον τηλεοπτικό αέρα το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» περνάει στο χρονοντούλαπο της τηλεοπτικής ιστορίας.

Το τελευταίο διάστημα έγιναν αρκετές αλλαγές στην εκπομπή, τόσο σε επίπεδο συνεργατών με αλλαγή αρχισυντάκτη, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου, χωρίς, όμως, η εκπομπή να αποδώσει τα αναμενόμενα.

Οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις και συγκρίνοντας τα νούμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, τόσο με εκείνα των «Weekenders», όσο και με εκείνα της Μπέττυς Μαγγίρα, αποφάσισαν την απότομη διακοπή.

Το μέλλον της Τσολάκη και η εμπλοκή της Καραβάτου

Μετά από αυτή την εξέλιξη η Ελένη Τσολάκη παραμένει κανονικά στο δυναμικό του σταθμού, καθώς έχει σε ισχύ συμβόλαιο διάρκειας 1 + 1 και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση του ΑΝΤ1 για την περαιτέρω αξιοποίησή της.

Την ίδια ώρα ο σταθμός του Αμαρουσίου εξετάζει το «πάγωμα» της πρωινής ζώνης και την ενεργοποίηση της μεσημεριανής ζώνης του Σαββατοκύριακου με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου.

Η εκπομπή ετοιμάζεται κάτω από άκρα μυστικότητα κι αν όλα τελεσφορήσουν θα κάνει πρεμιέρα μέσα στον Φεβρουάριο. Στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου αναμένεται να βρεθούν ο Νίκος Μισίρης και η Αφροδίτη Γραμμέλη, ενώ, σοβαρή υποψηφιότητα θέτει και η Μαρία Αντωνά.

Ο Λευτέρης Κουμεντάκης από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη φαίνεται ότι θα βρεθεί εκτός ΑΝΤ1, ενώ, το ερώτημα παραμένει για το τι μέλλει γενέσθαι με τον Πέτρο Κωστόπουλο.