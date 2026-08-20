Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα, έγινε 7 ετών – Το πάρτι “υπερπαραγωγή” που της ετοίμασαν

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου γιόρτσαν τα 7α γενέθλια της κόρης τους, Μελίτας, η οποία αποτελεί την μεγάλη αδυναμία τους. Το ζευγάρι της ετοίμασε ένα πάρτι γεμάτο χρώμα, παιχνίδι και εκπλήξεις, θέλοντας να κάνουν τη μέρα της όσο πιο ξεχωριστή γινόταν.

Ο χώρος που είχε διαμορφώσει η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είχε διαμορφωθεί ειδικά για την περίσταση, με τον εντυπωσιακό στολισμό να κλέβει τις εντυπώσεις. Πολύχρωμες λεπτομέρειες και παιχνιδιάρικα στοιχεία δημιούργησαν το κατάλληλο σκηνικό για τη γιορτή, ενώ οι μικροί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν μέσα από διάφορες δραστηριότητες.

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Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη που η Ελένη Χατζίδου τραγούδησε έχοντας στο πλευρό της την κόρη της. Οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το γνωστό τραγούδι της, «Δε Θα Σε Περιμένω», σε μια τρυφερή στιγμή που είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Μελίτα αλλά και για τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη γιορτή.

Η κόρη της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου απόλαυσε φυσικά την κάθε στιγμή, έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Γονείς, συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν στο πάρτι για να της ευχηθούν και να γιορτάσουν μαζί της αυτή την ξεχωριστή ημέρα.