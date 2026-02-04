Με έκδηλο εκνευρισμό και αρκετά ειρωνική διάθεση ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, καθώς το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βγήκε στον αέρα με καθυστέρηση επτά λεπτών. Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, το ρολόι έδειχνε ήδη 09:07 όταν ο παρουσιαστής έκανε την είσοδό του στο πλατό, σπεύδοντας να διευκρινίσει αμέσως πως η ροή του προγράμματος επηρεάστηκε από τη διάρκεια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» που προηγείται.

Η έναρξη του Γιώργου Λιάγκα ήταν χαρακτηριστική της ενόχλησής του, καθώς χρησιμοποίησε το γνωστό λαϊκό ρητό για να σχολιάσει την κατάσταση.

Αφού καλημέρισε το κοινό, ανέφερε με νόημα πως για άλλη μια φορά η εκπομπή άργησε να ξεκινήσει, σημειώνοντας ωστόσο πως το ραντεβού με την αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια των τηλεθεατών παραμένει σταθερό, έστω και με τις όποιες παρεκκλίσεις στον χρόνο έναρξης.

«Καλημέρα, καλημέρα. Αργήσαμε και σήμερα; Δεν πειράζει. Τι είχες Γιώργο; Τι είχα πάντα…Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας τηλεοπτική συνήθεια, στο Πρωινό του ΑΝΤ1. Εννέα και κάτι με 12:20 κάθε μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα», είπε κατά την είσοδό του ο παρουσιαστής.

Αφού ζήτησε συγγνώμη από το τηλεοπτικό κοινό για τη διακοπή, εξήγησε πως η κατάσταση πίσω από τις κάμερες ήταν τέτοια που δεν του επέτρεπε να συνεχίσει ομαλά την ροή της εκπομπής του.

«Τι γίνεται ρε παιδιά πίσω; Περνάνε καλά κάποιοι; Σας παρακαλώ πολύ. Κάνουμε δουλειά εδώ πείτε στα παιδιά πίσω. Συγγνώμη γι’ αυτό, αλλά γινόταν μια βαβούρα εδώ πίσω», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: