Deal: Άνοιξε μπλε ποσό και το έριξε στον χορό – «Δε μασάω εγώ» (Βίντεο)

Σε κλίμα απόλυτης ευφορίας βρέθηκε η σημερινή παίκτρια του Deal, όταν πραγματοποίησε ένα ιδανικό άνοιγμα κουτιού, αποκτώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον τραπεζίτη.

Στο παιχνίδι παρέμεναν τόσο από τα μικρότερα όσο και από τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, διατηρώντας την αγωνία στα ύψη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα έντασης, αποκαλύφθηκε πως το κουτί που είχε επιλέξει περιείχε τα 100 ευρώ, το μικρότερο ποσό που είχε απομείνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παίκτρια δεν έκρυψε τη χαρά της, στράφηκε προς τους συμπαίκτες της και πανηγύρισε με χορευτικές κινήσεις, γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητές της για ένα μεγάλο κέρδος αυξήθηκαν σημαντικά.

Παράλληλα, το αποτέλεσμα αυτό άσκησε επιπλέον πίεση στον τραπεζίτη, ο οποίος κλήθηκε να επανέλθει με μια πιο δελεαστική προσφορά.