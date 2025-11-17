Δάφνη Μπόκοτα για Πολυτεχνείο: «Θυμάμαι τα χέρια που έβγαιναν από τα παράθυρα για να πάρουν τα τρόφιμα»

Με αφορμή την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Δάφνη Μπόκοτα μοιράστηκε με το κοινό τη δική της, προσωπική εμπειρία από τα γεγονότα του 1973.

Μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η Δάφνη Μπόκοτα έκανε μια συγκινητική αναδρομή στο παρελθόν, εξιστορώντας πώς βίωσε εκείνη την κρίσιμη μέρα που σημάδεψε την ιστορία της χώρας.

«Επειδή ήμουν και εγώ εκεί στις 17 Νοεμβρίου, παιδάκι τότε, να πω τι θυμάμαι… Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου ζητάει να φτιάξουμε τυροπιτάκια για τα παιδιά. Φτιάξαμε λαμαρίνες τυροπιτάκια, γεμίσαμε σακούλες με φάρμακα. Μέναμε δίπλα στα Εξάρχεια», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Τα παιδιά ζητούσαν τότε από το ραδιόφωνο σακούλες με φάρμακα και τρόφιμα. Θυμάμαι ήμουν πιτσιρικάκι, γεμίσαμε τις σακούλες, κατεβήκαμε με τη μαμά μου… Θυμάμαι τα χέρια που έβγαιναν από τα παράθυρα για να πάρουν τα τρόφιμα».

«Ήταν αδρεναλίνη, ελπίδα, υπόσχεση. Θυμάμαι και την επόμενη ημέρα. Είχε υπέροχη λιακάδα, βγήκα στο μπαλκόνι. Δεν έχω ακούσει ποτέ την Αθήνα τόσο σιωπηλή. Είχε μια μυρωδιά, δεν θα την ξεχάσω ποτέ, από καμένο, χλωρίνη και δακρυγόνο. Πιο σιωπή και παγωμένη την Αθήνα…», συμπλήρωσε η Δάφνη Μπόκοτα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: