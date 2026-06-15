Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Θα διανυκτερεύσει στην ΓΑΔΑ – Την Τρίτη θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά

Στην ΓΑΔΑ θα διανυκτερεύσει απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ο οποίος μεταφέρεται εκεί από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου μετέβη το απόγευμα μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου η οποία έκανε δεκτή την αναίρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκισή του.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία οι αστυνομικές αρχές έλαβαν το απόγευμα την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για την επιστροφή του Γιωτόπουλου στις φυλακές .

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Το απόγευμα ο Αλ. Γιωτόπουλος βγήκε από το σπίτι του στον Βύρωνα και επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού συνοδεία περιπολικών. Ωστόσο σε μικρή απόσταση από το σπίτι οι αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε ένα από τα περιπολικά με το οποίο μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό.

Εκεί όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, ο εισαγγελέας των φυλακών αφού συζήτησε μαζί του, έκρινε πως έπρεπε να εκτελεστεί η απόφαση και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του στην ΓΑΔΑ όπου θα διανυκτερεύσει και αύριο το πρωί θα μεταχθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στην συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Να θυμίσουμε πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανώτατοι δικαστές στάθμισαν τα αντικειμενικά στοιχεία και αποφάσισαν ότι σε αυτή την φάση δε ισχύουν οι συνθήκες για την υφ’ όρων αποφυλάκιση του πολυισοβίτη που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Με την εν λόγω δικαστική απόφαση, ακυρώνεται το προηγούμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και η επιστροφή του καταδικασμένου για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες Γιωτόπουλου στη φυλακή είναι άμεσα εκτελεστή.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά από την παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη, ο οποίος έκρινε ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στηρίχθηκε σε εσφαλμένη νομική βάση.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της οργάνωσης, για τις οποίες και καταδικάστηκε.

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Κρατούμενοι παραμένουν εκτός τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις τα μέλη της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.