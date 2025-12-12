Μαρία Μπακοδήμου: Κι επίσημα στο δυναμικό της Barkingwell Media – Αναλαμβάνει την παρουσίαση του «Αδύναμου Κρίκου»

Δυναμική επιστροφή στα τηλεοπτικά δρώμενα ετοιμάζει η Μαρία Μπακοδήμου που εντάχθηκε κι επίσημα στο δυναμικό της Barkingwell Media.

Το απόγευμα της Παρασκευής (12.12) η εταιρία παραγωγής εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τη συνεργασία τους στην οποία αναφέρει: «Η Barking Well Media, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αγαπημένη και επιτυχημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια επιστρέφει στην οικογένεια της Barking Well για να συνεχίσει τις επιτυχημένες συνεργασίες της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια σύντομα θα επανέλθει στην μικρή οθόνη παρουσιάζοντας όπως πάντα με επιτυχία νέες παραγωγές της εταιρίας Barking Well. Η Μαρία Μπακοδήμου θα συνεχίζει να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει. Η Barking Well Media την υποδέχεται και της εύχεται καλή επιτυχία!».

Αναλαμβάνει την παρουσίαση του «Αδύναμου Κρίκου»

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο Θανάσης Πάτρας φρόντισε να την καλοσωρίσει άτυπα στο δυναμικό του OPEN επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσιάστρια θα αναλάβει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» που προορίζεται για την απογευματινή ζώνη του σταθμού.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται η Μαρία Μπακοδήμου να καθίσει και σε μία από τις τέσσερις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του «Just the 2 of us» που αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο από τον ίδιο σταθμό.