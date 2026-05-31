Συμφωνία – σταθμός στα τρόφιμα: Στα χέρια του ουκρανικού κολοσσού MHP η «Νιτσιάκος» – Ποια είναι η εταιρία που εξαγοράζει το 70%

Σε μια στρατηγική επενδυτική συμφωνία που αναδιατάσσει τον χάρτη της εγχώριας και ευρωπαϊκής αγοράς τροφίμων προχώρησε η «Νιτσιάκος», μία από τις κορυφαίες και ιστορικές καθετοποιημένες βιομηχανίες πουλερικών στην Ελλάδα.

Η ελληνική εταιρεία υπέγραψε προσύμφωνο συνεργασίας με τον ουκρανικό όμιλο MHP SE, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό του κλάδου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η επιχειρηματική αυτή σύμπραξη θα υλοποιηθεί σταδιακά σε τρεις φάσεις τα επόμενα χρόνια.

Αρχικά, η MHP αναμένεται να αποκτήσει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της «Νιτσιάκος», με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου να τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο ουκρανικός κολοσσός διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του έως και το 100%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το deal συνδυάζει την ηγετική θέση, το ισχυρό δίκτυο και την πολυετή εγχώρια παρουσία της «Νιτσιάκος» με τη διεθνή εμβέλεια, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της MHP στην ανάπτυξη σημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων.

Τα οφέλη για τη «Νιτσιάκος» και η διατήρηση της βάσης στην Ήπειρο

Η κεφαλαιακή ενίσχυση εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στη «Νιτσιάκος» να αναβαθμίσει τις παραγωγικές της δομές, να επιταχύνει το λανσάρισμα νέων κωδικών και να ενισχύσει την εξωστρέφειά της προς τις διεθνείς αγορές.

Κομβικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί το γεγονός ότι η παραγωγική και διοικητική έδρα της εταιρείας θα παραμείνει αμετάβλητη στην Ήπειρο.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια, η σταθερότητα και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η βιομηχανία με τους εργαζομένους, τους τοπικούς προμηθευτές και τις τοπικές κοινωνίες.

Το αναπτυξιακό ιστορικό της MHP στην Ευρώπη

Ο όμιλος MHP διαθέτει ισχυρό ιστορικό εξαγορών με επίκεντρο την ανάπτυξη τοπικών εταιρειών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Perutnina Ptuj στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία μετά την εξαγορά της το 2019 είδε την παραγωγή της σχεδόν να διπλασιάζεται και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να τριπλασιάζονται μέχρι το 2025, μέσω επενδύσεων εκσυγχρονισμού που ξεπέρασαν τα 241 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εντός του 2025, η MHP επέκτεινε την παρουσία της στη Δυτική Ευρώπη, αποκτώντας ποσοστό άνω του 92% της ισπανικής UVESA Group.

Αναφερόμενος στη νέα επένδυση, ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της MHP, Yuriy Kosyuk, δήλωσε: «Κάθε φορά που η MHP εισέρχεται σε μια νέα αγορά, η φιλοδοξία μας υπερβαίνει την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα του διατροφικού συστήματος και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συνεργασία μας με τη Νιτσιάκος βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο αξιών: τη μακροχρόνια συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, τον βαθύ σεβασμό στις τοπικές παραδόσεις και τη συνεχή επένδυση στις τοπικές κοινωνίες».

«Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την κληρονομιά της Νιτσιάκος, υποστηρίζοντας παράλληλα την επόμενη φάση ανάπτυξής της μέσω της τεχνογνωσίας της MHP, της τεχνολογικής καινοτομίας και της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας, Κώστας Νιτσιάκος, υπογράμμισε: «Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην πορεία της Νιτσιάκος και αντανακλά τη δύναμη, τη σταθερότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές που έχει χτίσει η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια.

Η συνεργασία με την MHP δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, να ενισχύσουμε την επενδυτική μας δυναμική και να διευρύνουμε τη διεθνή μας παρουσία, παραμένοντας πιστοί στις αξίες και τους ανθρώπους μας.

Αυτό που μας δημιουργεί εμπιστοσύνη είναι η αποδεδειγμένη προσέγγιση της MHP στην ανάπτυξη ισχυρών τοπικών επιχειρήσεων, με σεβασμό στην ταυτότητα, την ιστορία και τον ρόλο τους στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται», ανέφερε.