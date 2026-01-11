Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση στην πρεμιέρα του Survivor

Το Survivor 2026 έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής (11/1) με μία ομάδα να κατακτά την πολυπόθητη πρώτη νίκη. “Αθηναίοι” και “Επαρχειώτες” έβαλαν τα δυνατά τους, με τους “Επαρχειώτες” να καταφέρνουν να κερδίσουν και να αναγκάζουν την αντίπαλη ομάδα να μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας στο πρώτο συμβούλιο του νησιού.

Αν και πρεμιέρα, δεν έλειψαν οι πρώτες διαφωνίες μεταξύ των δύο ομάδων, δείχνοντας ότι όλοι έχουν έρθει γεμάτοι πάθος προκειμένου να κατακτήσουν το πολυπόθητο έπαθλο. Ύστερα από μια ψηφοφορία γεμάτη αγωνία, με τις ψήφους να μοιράζονται ανάμεσα σε πολλά μέλη της ομάδας, η Σταυρούλα Ποτήρη αναδείχθηκε πρώτη υποψήφια με 5 ψήφους.