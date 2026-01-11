Σταυρούλα Ποτήρη – Το βιογραφικό της παίκτριας του Survivor της ομάδας των “Αθηναίων”

Η Σταυρούλα Ποτήρη δήλωσε συμμετοχή στο Survivor 2026 προκειμένου να δοκιμάσει τα όριά της και να έρθει αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις. Θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό προκειμένου να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό, ενώ λόγω της πειθαρχίας και της επιμονής της είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει να προσαρμοστεί σε κάθε δύσκολη συνθήκη και απαιτητικό στίβο μάχης.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, οι σπουδές και ο τόπος διαμονής της

Είναι 31 ετών και μένει μόνιμα στο Περιστέρι, γι αυτό και είναι μέλος της ομάδας των Αθηναίων στο φετινό Survivor. Αφότου τελείωσε το σχολείο η Σταυρούλα Ποτήρη έδωσε πανελλήνιες και κατάφερε να περάσει στο ΠΑΔΑ και σπουδάζει Κοινοτική Υγεία. Εργάζεται ως επισκέπτρια υγείας, ενώ παράλληλα βοηθά και την οικογένειά της στο grooming pet shop που έχει.

Διαβάστε επίσης: Survivor 2026 – Αυτοί είναι οι 3 νέοι παίκτες που εντάσσονται στους «Επαρχιώτες» του ριάλιτι



Λίγα λόγια για την ζωή της

Γενικότερα η Σταυρούλα Ποτήρη είναι “καλλιτεχνική φύση” και ασχολείται με την φωνητική και το θέατρο ερασιτεχνικά. Πρόκειται για μία προσωπικότητα που φροντίζει πάντα να πηγαίνει κόντρα στους φόβους της και δεν διστάζει να δοκιμάζει τον εαυτό της σε διαφορετικά μεταξύ τους αντικείμενα. Είναι ήρεμος και ντροπαλός χαρακτήρας ωστόσο σιχαίνεται την αδικία, γι αυτό και αν κάτι δεν της αρέσει θα το πει ανοιχτά. Ωστόσο, δεν της αρέσει να συγκρούεται με τους συμπαίκτες της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν χρειαστεί δεν θα το κάνει..

Η μεγάλη πρεμιέρα

Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη πρεμιέρα έχει ξεκινήσει και ένας νέος κύκλος Survivor είναι έτοιμος να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Το Survivor 2026 ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρεμιέρα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας την ένταση και την αδρεναλίνη του απόλυτου ριάλιτι επιβίωσης. 24 παίκτες θα βάλουν τα δυνατά τους για να είναι οι μεγάλοι νικητές, ωστόσο μόνο ένας θα καταφέρει να επιστρέψει στην Ελλάδα με το μεγάλο έπαθλο των 250.000 ευρώ.