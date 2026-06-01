Πειραιάς: Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό στη Μαρίνα Ζέας – Καταστράφηκε εντελώς το δεύτερο

Ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε έξω από τη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά όταν ένα τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε με ένα αλιευτικό.

Από το περιστατικό ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Σύμφωνα με πηγές, το τουριστικό σκάφος με ελληνική σημαία είχε 12 επιβαίνοντες και συγκρούστηκε με το αλιευτικό σκάφος με έναν επιβάτη, περίπου 1 ναυτικό μίλι από τη Μαρίνα Ζέας. Ο ψαράς που βρισκόταν στο αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε από το Λιμενικό, το οποίο βρέθηκε στο σημείο, και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη στεριά.

Το τουριστικό, αφού δεν είχε υποστεί μεγάλη ζημιά έφτασε μόνο του μέχρι τη Μαρίνα Ζέας, ενώ το άλλο σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν αναφέρεται θαλάσσια ρύπανση.