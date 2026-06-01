ΔΥΠΑ – e-ΕΦΚΑ: Ο χάρτης πληρωμών μέχρι την Παρασκευή (5/6)

Το ποσό των 69.320.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 72.990 δικαιούχων από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα (1/6) μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (5/6).

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν από 2 έως και 5 Ιουνίου θα 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.00 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν η παρακάτω πληρωμές:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.