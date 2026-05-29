Σταύρος Φλώρος: «Οι πόνοι είναι ακόμα πολύ έντονοι, κυρίως στο κομμένο πόδι», λέει η μητέρα του 22χρονου

Η μητέρα του Σταύρου Φλώρου μίλησε το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του γιου της, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Μαϊάμι μετά το σοβαρό του ατύχημα στο Survivor. Η ίδια μετέφερε τα ευχάριστα νέα πως ο 22χρονος κατάφερε να καθίσει μόνος του σε αναπηρικό αμαξίδιο, αν και πρόσθεσε πως οι πόνοι παραμένουν ακόμα πολύ έντονοι, κυρίως στο σημείο του ακρωτηριασμού.

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθεί τον νεαρό άνδρα εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της πορείας του και οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι, ειδικά μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης χειρουργικής επέμβασης.

Όλα όσα είπε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου

«Ο Σταύρος μου είναι δυνατός. Μπήκε μόνος του στο καρότσι χωρίς βοήθεια, γιατί το ήθελε πολύ και έκανε τις πρώτες του βόλτες. Η ψυχολογία του μέρα με τη μέρα είναι καλύτερη. Οι πόνοι είναι ακόμα πολύ έντονοι, κυρίως στο κομμένο πόδι, όπου υπάρχει ακόμη οίδημα και δεν μπορεί να χειρουργηθεί.

Αν ο πιο δυνατός πόνος ήταν το 10, τότε οι πόνοι που περνάει είναι στο 7. Δεν το δείχνει όμως. Εγώ σαν μαμά του το καταλαβαίνω. Το δεξί πόδι δείχνει πολύ καλά σημάδια και ενώ οι γιατροί είπαν ότι συνήθως σε τέτοια χειρουργεία υπάρχουν επιπλοκές, στο δικό του δεν έχουμε τίποτα.

Του άλλαξαν και δωμάτιο. Από το δωμάτιο αυξημένης φροντίδας πήγε σε ένα με λιγότερα μηχανήματα και πάει καλά. Τον προσέχουν πάρα πολύ. Οι γιατροί είναι κυριολεκτικά από πάνω του, όπως και η Άννα, η αδερφή του, γιατί έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο εδώ και πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου.

