Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Απρόοπτο κατά τη διάρκεια του «Ράδιο Αρβύλα» – Η αντίδραση του Αντώνη Κανάκη (Βίντεο)

Τι συνέβη

Απρόοπτο κατά τη διάρκεια του «Ράδιο Αρβύλα» – Η αντίδραση του Αντώνη Κανάκη (Βίντεο)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ένα απρόοπτο με το φωτισμό στο στούντιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προβολής της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» του ANT1 το βράδυ της Δευτέρας 9/2.

Συγκεκριμένα, την ώρα που μιλούσε για το κρυολόγημα του ο Αντώνης Κανάκης ξαφνικά «έπεσαν» τα φώτα στο στούντιο, με τον ίδιο να παραμένει ψύχραιμος όπως και οι υπόλοιποι συντελεστές και να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μια βύθιση από την γεννήτρια, η οποία ωστόσο αναστήθηκε. Θα δείτε μια ζωντανή εκπομπή, η οποία θα αλλάζει η φωτιστική της συνθήκη από λεπτό σε λεπτό. Είναι συνηθισμένο σε αυτή την περιοχή που είναι το στούντιο να υπάρχουν διακοπές ρεύματος.

Μόνο να πληρώνεις στην ώρα σου πρέπει για να μην στο κόψουν αλλά όταν σου καταστρέφουν τις συσκευές δεν μιλάει κανείς» είπε ο Αντώνης Κανάκης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ