Απρόοπτο κατά τη διάρκεια του «Ράδιο Αρβύλα» – Η αντίδραση του Αντώνη Κανάκη (Βίντεο)

Ένα απρόοπτο με το φωτισμό στο στούντιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προβολής της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» του ANT1 το βράδυ της Δευτέρας 9/2.

Συγκεκριμένα, την ώρα που μιλούσε για το κρυολόγημα του ο Αντώνης Κανάκης ξαφνικά «έπεσαν» τα φώτα στο στούντιο, με τον ίδιο να παραμένει ψύχραιμος όπως και οι υπόλοιποι συντελεστές και να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ.

«Ήταν μια βύθιση από την γεννήτρια, η οποία ωστόσο αναστήθηκε. Θα δείτε μια ζωντανή εκπομπή, η οποία θα αλλάζει η φωτιστική της συνθήκη από λεπτό σε λεπτό. Είναι συνηθισμένο σε αυτή την περιοχή που είναι το στούντιο να υπάρχουν διακοπές ρεύματος.

Μόνο να πληρώνεις στην ώρα σου πρέπει για να μην στο κόψουν αλλά όταν σου καταστρέφουν τις συσκευές δεν μιλάει κανείς» είπε ο Αντώνης Κανάκης.