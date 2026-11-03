ΕΡΤ: Τι υποστήριξε για την εμφάνιση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου ως “θύμα” της ΜΚΟ – “Δεν υπήρξε δόλος”
"Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελει αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης"
Ανακοίνωση για την εμφάνιση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή “Newsroom” του ΕΡΤNews, ως «θύμα» της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», εξέδωσε η ΕΡΤ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος κι ότι έχει ήδη προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων.
Συγκεκριμένα, ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός φορέας αναφέρει στην ανακοίνωσή του:
Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στην χθεσινή ζωντανή εκπομπή “Newsroom”του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:
Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.
Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από την δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής και ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.
Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελει αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο.
πηγή στην Google
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