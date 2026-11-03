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ΕΡΤ: Τι υποστήριξε για την εμφάνιση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου ως “θύμα” της ΜΚΟ – “Δεν υπήρξε δόλος”

"Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελει αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης"

ΕΡΤ: Τι υποστήριξε για την εμφάνιση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου ως “θύμα” της ΜΚΟ – “Δεν υπήρξε δόλος”
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωση για την εμφάνιση του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Παναγιώτη Ηλιόπουλου στην εκπομπή “Newsroom” του ΕΡΤNews, ως «θύμα» της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», εξέδωσε η ΕΡΤ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος κι ότι έχει ήδη προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων.

Συγκεκριμένα, ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός φορέας αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

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Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στην χθεσινή ζωντανή εκπομπή “Newsroom”του ΕΡΤnews, η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες που στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από την δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής και ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελει αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο.

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