Βόρεια Μακεδονία: Αιχμές της ΕE για μη χρήση της συνταγματικής ονομασίας

Στη Βόρεια Μακεδονία, η στάση κυβερνητικών στελεχών απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών βρίσκεται στο επίκεντρο της ετήσιας έκθεσης προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι μέλη της κυβέρνησης και ανώτεροι αξιωματούχοι δεν τηρούν πάντοτε τη Συμφωνία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τη συνταγματική ονομασία της χώρας, προειδοποιώντας ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας.

«Η συνεργασία με την Ελλάδα συνεχίζεται, ιδίως σε θέματα οικονομίας, υποδομών και ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, τουρισμού και πολιτισμού. Η καλόπιστη εφαρμογή των διμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών, παραμένει ουσιώδης. Μέλη της κυβέρνησης και ανώτεροι αξιωματούχοι παραβλέπουν κατά καιρούς τη Συμφωνία, μεταξύ άλλων μη χρησιμοποιώντας τη συνταγματική ονομασία της χώρας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις καλής γειτονίας», αναφέρεται στην έκθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, καθώς και κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, χρησιμοποιούν συστηματικά στις δημόσιες τοποθετήσεις τους την ονομασία «Μακεδονία», παραλείποντας τον προσδιορισμό «Βόρεια».

Η Συμφωνία των Πρεσπών υπεγράφη τον Ιούνιο του 2018 και τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2019, επιλύοντας την πολυετή διαφορά Αθήνας και Σκοπίων για το ονοματολογικό. Προβλέπει τη χρήση της ονομασίας «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», με σύντομη μορφή «Βόρεια Μακεδονία», τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ