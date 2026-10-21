Με δάκρυα η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega»: “Με συγκίνησες, σκέφτηκα τον γιο μου”

Η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Τετάρτης (21/10) συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», όταν ο τραγουδιστής, Γιάννης Φακίνος, ανέβηκε στο πλατό και τραγούδησε. Η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση, καθώς τα τραγούδια που ερμήνευσε ο καλεσμένος της έφεραν στο μυαλό τον γιο της.

“Αχ, με συγκίνησες, σκέφτομαι τον γιο μου. Τι ωραία φωνή που έχεις”, είπε συγκινημένη η Ανθή Βούλγαρη.

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“Εγώ έχω επιλέξει να κάνω μια δουλειά που, καλώς ή κακώς, είμαι δημόσιο πρόσωπο. Μπορούν να λένε, να γράφουν, να κάνουν ό,τι θέλουν για μένα, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες μου και τα λοιπά… Αλλά όταν πρόκειται για το παιδί, δεν σηκώνω κουβέντα”, είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ανθή Βούλγαρη.



