Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Με δάκρυα η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega»: “Με συγκίνησες, σκέφτηκα τον γιο μου”

"Τι ωραία φωνή που έχεις..."

Με δάκρυα η Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του «Κοινωνία Ώρα Mega»: “Με συγκίνησες, σκέφτηκα τον γιο μου”
DEBATER NEWSROOM

Η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Τετάρτης (21/10) συγκινήθηκε στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», όταν ο τραγουδιστής, Γιάννης Φακίνος, ανέβηκε στο πλατό και τραγούδησε. Η παρουσιάστρια δεν κατάφερε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση, καθώς τα τραγούδια που ερμήνευσε ο καλεσμένος της έφεραν στο μυαλό τον γιο της.

“Αχ, με συγκίνησες, σκέφτομαι τον γιο μου. Τι ωραία φωνή που έχεις”, είπε συγκινημένη η Ανθή Βούλγαρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εγώ έχω επιλέξει να κάνω μια δουλειά που, καλώς ή κακώς, είμαι δημόσιο πρόσωπο. Μπορούν να λένε, να γράφουν, να κάνουν ό,τι θέλουν για μένα, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες μου και τα λοιπά… Αλλά όταν πρόκειται για το παιδί, δεν σηκώνω κουβέντα”, είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ανθή Βούλγαρη.


Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ ελληνική τράπεζα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν – Η κλήτευση της FinCEN
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ ελληνική τράπεζα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν – Η κλήτευση της FinCEN

Η αμερικανική υπηρεσία FinCEN εξέδωσε διοικητική κλήτευση για στοιχεία στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με πιθανές σχέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν. Η Ουάσινγκτον δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά της.