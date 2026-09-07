Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη για τον θάνατο των πιλότων του Phantom στην Τανάγρα: “Για ποιο λόγο συμμετέχουν σε air show ιδιώτη;”

Η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στην τραγωδία της Τανάγρας και στην απώλεια των δύο πιλότων, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week το Σάββατο (5/9). Το δυστύχημα έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, ενώ τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της μοιραίας πτήσης και τη συμμετοχή των μαχητικών στις αεροπορικές επιδείξεις παραμένουν στο προσκήνιο.

«Αν δεν ήταν αυτό θα ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς κλαίει όλη η Ελλάδα. Εγώ θα το ξανά πω, για ποιο λόγο πρέπει οι πιλότοι των μαχητικών αεροπλάνων να συμμετέχουν σε ένα air show ιδιώτη; Γιατί αυτό το air show δεν είναι της πολεμικής αεροπορίας. Η πολεμική αεροπορία κάνει στο Φάληρο αν δεν κάνω λάθος που έρχονται από όλη την Ευρώπη και στις παρελάσεις της πολεμικής αεροπορίας. Δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο πρέπει σε ένα air show ιδιώτη να συμμετέχουν Έλληνες πιλότοι με πολεμικό μαχητικό;», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

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Και η Ανθή Βούλγαρη συμπλήρωσε: «Πολλές φορές κάνουμε λόγο για το πόσο κοστίζει μία πτήση και μία αναχαίτιση ενός τουρκικού αεροπλάνου μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ για μία πτήση έτσι, χωρίς λόγο. Μου έστειλαν εχθές και μου είπαν ότι είναι 2.000 ευρώ η μπροστινή θέση;». «Είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο. Θέλω να πω, από αυτά δεν παίρνουν τίποτα; Δηλαδή το υπουργείο Άμυνας δεν παίρνει τίποτα;», αναρωτήθηκε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Θα το πω με επιφύλαξη γιατί πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω και το υπουργείο Άμυνας πρέπει να δώσει μία απάντηση. Εχθές λοιπόν ψάχνοντας λίγο η δική μου ενημέρωση ήταν ότι δεν έχει πάρει ποτέ η πολεμική αεροπορία κάτι από αυτά. Ήταν κάποια στιγμή να πάρει 9.000 ευρώ, κάτι έγινε και δεν πήρε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν πάρει τίποτα, όχι μόνο οι πιλότοι και το προσωπικό εδάφους», κατέληξε η Ανθή Βούλγαρη.