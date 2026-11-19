Αναβολή για τις 30 Νοεμβρίου πήρε η απολογία του Τάσου Ποτσέπη, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11), κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε strip club στο Χαϊδάρι.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Τάσος Ποτσέπης, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, και τον επιχειρηματία Ριχάρδο Μυλωνά, αντέδρασε έντονα όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το τραπέζι στο οποίο καθόταν η παρέα και ζήτησαν να προχωρήσουν στον προβλεπόμενο έλεγχο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τάσος Ποτσέπης αντέδρασε έντονα όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το τραπέζι στο οποίο καθόταν η παρέα και ζήτησαν να προχωρήσουν στον προβλεπόμενο έλεγχο.

Η ένταση με τους αστυνομικούς του Εκβιαστών

Το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε περίπου στη 01:30, όταν κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εισήλθε στο νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθηνών.

Όταν οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους και ζήτησαν από τον Τάσο Ποτσέπη να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα για έλεγχο, εκείνος φέρεται να αρνήθηκε και να επέδειξε ιδιαίτερα εριστική συμπεριφορά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην συνοριοφύλακας φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς και να απάντησε σε έναν από αυτούς: «Αν μπορείς, βγάλε με».

Παρά τις συστάσεις που δέχθηκε, φέρεται να συνέχισε να αντιδρά, απευθύνοντας απειλητική φράση προς αστυνομικό και πραγματοποιώντας απότομη κίνηση προς το μέρος του.

Ακολούθησε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν έξω από το κατάστημα. Κατά τη διαδικασία, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να αντιστάθηκε και να απώθησε έναν από τους αστυνομικούς.

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Τάσος Ποτσέπης μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου συνελήφθη για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της απειλής και της εξύβρισης.