Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων αναρτήθηκε ο Οδηγός Ολοκληρώσεων για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Πρόκειται για την πρώτη συγκεντρωτική και αναλυτική αποτύπωση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν οι επενδυτές μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων τους.

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Ο νέος οδηγός δεν αποτελεί τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου, αλλά ένα πρακτικό εργαλείο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, ώστε επενδυτές, σύμβουλοι και δημόσιες υπηρεσίες να ακολουθούν κοινές διαδικασίες και ενιαία κριτήρια.

Τι περιλαμβάνει ο νέος οδηγός

Ο Οδηγός Ολοκληρώσεων παρουσιάζει αναλυτικά:

Τα επιμέρους στάδια ολοκλήρωσης ενός επενδυτικού σχεδίου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.

Τις απαιτήσεις που οφείλει να πληροί ο φορέας της επένδυσης.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων εξετάζονται τα αιτήματα.

Τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αντίστοιχες περιπτώσεις.

Τις αρμοδιότητες των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια στοιχεία πρέπει να συγκεντρώσουν και με ποια κριτήρια θα αξιολογηθεί ο φάκελός τους.

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει τον ευρύτερο χάρτη των ενεργών προγραμμάτων χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και επενδυτές, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, του ΕΣΠΑ και του LEADER.

Τι αλλάζει για επενδυτές και συμβούλους

Μέχρι σήμερα, η ερμηνεία των διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορούσε να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα με την υπηρεσία που χειριζόταν κάθε υπόθεση.

Ο οδηγός δημιουργεί πλέον ένα κοινό σημείο αναφοράς, περιορίζοντας τα περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών και διευκολύνοντας την ορθή προετοιμασία των αιτημάτων.

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Οι επενδυτές και οι σύμβουλοί τους αποκτούν σαφέστερη εικόνα για:

Τις ενέργειες που πρέπει να προηγηθούν του αιτήματος ολοκλήρωσης.

Την πληρότητα του επενδυτικού φακέλου.

Τη διαδικασία ελέγχου της επένδυσης.

Τα στοιχεία που πρέπει να αποδεικνύουν την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Τις απαιτήσεις για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που προκαλούνται από ελλιπείς φακέλους, επαναλαμβανόμενα αιτήματα για συμπληρωματικά στοιχεία και διαφορετικές διοικητικές ερμηνείες.

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Ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις υπηρεσίες

Ο Οδηγός Ολοκληρώσεων απευθύνεται και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η εφαρμογή κοινών οδηγιών αναμένεται να διασφαλίσει ότι όμοιες επενδυτικές περιπτώσεις θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία έχει υποβληθεί το αίτημα.

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Με την παρέμβαση επιδιώκονται:

Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.

Η ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια.

Η προβλεψιμότητα των διοικητικών διαδικασιών.

Η μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων.

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης για επιτάχυνση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου και μείωση της γραφειοκρατίας.

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Επέκταση και στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022

Η ίδια πρακτική πρόκειται να εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα και στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νεότερο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και λειτουργικό σύστημα ενημέρωσης και υποστήριξης για το σύνολο των Αναπτυξιακών Νόμων.

Ήδη, οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμένα καθεστώτα του ν. 4887/2022 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα ελέγχου για τα επενδυτικά τους σχέδια.

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων υπογραμμίζει, τέλος, τη συμβολή των στελεχών της στη δημιουργία του οδηγού, επισημαίνοντας ότι η διοικητική εμπειρία και η τεχνογνωσία τους αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση ενός πρακτικού εργαλείου προς όφελος τόσο της επενδυτικής κοινότητας όσο και της Δημόσιας Διοίκησης.