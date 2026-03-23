25η Μαρτίου 2026: 5 ελληνικές ταινίες για το 1821 που αξίζει να δεις σήμερα

Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, ο κινηματογράφος γίνεται το ιδανικό μέσο για να αναβιώσουμε τις ηρωικές στιγμές και τα πρόσωπα που αγωνίστηκαν το 1821 για την ελευθερία της Ελλάδας.

Από τις κλασικές κινηματογραφικές παραγωγές που μεγάλωσαν γενιές μέχρι τις πιο σύγχρονες της νέας χιλιετίας, επιλέξαμε πέντε εμβληματικές ταινίες που αποτυπώνουν με δέος τον αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία.

5 ελληνικές ταινίες για το 1821 που αξίζει να δεις

Παπαφλέσσας (1971)

Σε αυτή την ταινία παρουσιάζεται μια από τις επιφανέστερες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, του Παπαφλέσσα ή αλλιώς Γρηγορίου Δικαίου.

Η ταινία ξεκινά με την κήρυξη της επανάστασης στο Μοριά, συνεχίζεται με τη νίκη επί του Δράμαλη στα Δερβενάκια και τελειώνει με τον θάνατο του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι το 1825, πολεμώντας τις ορδές του Αιγύπτιου Ιμπραήμ.

Μαντώ Μαυρογένους (1971)

Στη Βιέννη του 1820, η Μαντώ Μαυρογένους έρχεται σε επαφή με τον επαναστατικό αναβρασμό των Ελλήνων φοιτητών, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα δράση της.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, ο θείος της την εισάγει στα μυστικά της Φιλικής Εταιρείας, ωθώντας την σε μια γενναία απόφαση: να πουλήσει την προίκα της για να εξοπλίσει δικό της καράβι και στρατό, θέτοντας την περιουσία της στην υπηρεσία του Αγώνα.

Η πορεία της διασταυρώνεται με εκείνη του ηγέτη της Φιλικής Εταιρείας, Δημητρίου Υψηλάντη. Ανάμεσά τους γεννιέται ένας θυελλώδης έρωτας, ο οποίος όμως προκαλεί την έντονη αντίδραση του πολιτικού κατεστημένου.

Ο Ιωάννης Κωλέττης, φοβούμενος πως η ένωση των δύο ισχυρών προσωπικοτήτων θα οδηγούσε στη δημιουργία μιας νέας βασιλικής δυναστείας, αποφασίζει να τους χωρίσει.

Ως εργαλείο στη ραδιουργία του χρησιμοποιεί την καλλιεργημένη και γοητευτική ζωγράφο Νίκη Καλογερά, η οποία καταφθάνει από το Παρίσι με σκοπό να μπει ανάμεσα στο ζευγάρι και να κλονίσει τα θεμέλια της σχέσης τους.

Έξοδος 1826 (2017)

Πρόκειται για μια ιστορική δραματική παραγωγή που εξιστορεί την πορεία 120 αντρών από τη Σαμαρίνα Γρεβενών, οι οποίοι το 1826 έσπευσαν να βοηθήσουν τους πολιορκημένους στην Έξοδο του Μεσολογγίου.

Βασισμένη στο δημοτικό τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρίνας» και σε ιστορικά στοιχεία, η ταινία αφορά την τελική φάση της πολιορκίας του Μεσολογγίου, τον Απρίλιο του 1826, και την εμπλοκή των δυνάμεων του Ιμπραήμ Πασά.

Μπουμπουλίνα (1959)

Η ταινία επικεντρώνεται στη δυναμική προσωπικότητα της Λασκαρίνας, η οποία, μετά τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της από τους πειρατές, κληρονομεί μια τεράστια περιουσία και αποφασίζει να τη διαθέσει εξ ολοκλήρου στον εθνικό αγώνα.

Ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη και την Οδησσό, όπου έρχεται σε επαφή με τη Φιλική Εταιρεία, μυείται στα μυστικά της και αναλαμβάνει να οργανώσει τον στόλο των Σπετσών.

Με την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, η δράση μεταφέρεται στα πεδία των μαχών, όπου η Μπουμπουλίνα ηγείται του στόλου της με απαράμιλλο σθένος.

Η ταινία κορυφώνεται με την ιστορική πολιορκία του Ναυπλίου και την άλωση της Τριπολιτσάς, παρουσιάζοντας την ηρωίδα όχι μόνο ως στρατιωτικό ηγέτη αλλά και ως σύμβολο δικαιοσύνης και αυτοθυσίας.

Μέσα από την εμβληματική ερμηνεία της Ειρήνης Παπά, το έργο αποδίδει το μεγαλείο της γυναίκας που θυσίασε τα πάντα για την ελευθερία.

1821: Άνεμος Ελευθερίας (2021)

Αποτελεί μια μυθοπλαστική ταινία τεκμηρίωσης που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η πλοκή ακολουθεί το ταξίδι του Ιωάννη Φίλωνα, ενός επινοημένου εμπόρου και υψηλόβαθμου στελέχους της Φιλικής Εταιρείας, ο οποίος κινείται συνωμοτικά στην προεπαναστατική Πελοπόννησο αλλά και στα μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού της διασποράς, όπως η Βιέννη, η Τεργέστη και η Οδησσός.

Μέσα από την προσωπική του διαδρομή, η ταινία ανασυνθέτει το κλίμα της εποχής, τις κοινωνικές συγκρούσεις και τη διαπάλη των ιδεών του Διαφωτισμού που προετοίμασαν το έδαφος για τον ξεσηκωμό.

Το έργο συνδυάζει την ιστορική έρευνα με τη δραματοποιημένη αφήγηση, εντάσσοντας στη δράση εμβληματικές μορφές όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και ο Χριστόφορος Περραιβός.